ФСБ предотвратила диверсию на объекте транспорта в Белгородской области

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсии на одном из объектов транспорта в Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по подозрению в подготовке к диверсии в Белгороде задержаны двое россиян.

"В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные причастны также к отправке на украинский сайт "Миротворец" информации о задействованных в специальной военной операции российских военнослужащих.

В настоящее время в отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к диверсии». Сообщается, что задержанные дают признательные показания.