Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсии на одном из объектов транспорта в Белгородской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по подозрению в подготовке к диверсии в Белгороде задержаны двое россиян.
"В Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, задержанные причастны также к отправке на украинский сайт "Миротворец" информации о задействованных в специальной военной операции российских военнослужащих.
В настоящее время в отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к диверсии». Сообщается, что задержанные дают признательные показания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.