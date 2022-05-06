Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии

Согласно данным сервисов "Работа.ру" и "СберУслуги", почти 45% жителей России задумываются насчёт перехода на фриланс. Заместитель директора Центра социально-трудовых прав, научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Юлия Островская заявила, что эта тенденция, вероятно, связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В разговоре с Общественной службой новостей она сказала, что на фоне ухудшения экономической ситуации люди опасаются сокращения рабочих мест в своём регионе, а удалённый формат работы позволит им в любой момент переехать.

При этом Островская полагает, что большинству россиян всё же по-прежнему ближе привычный традиционный формат работы, и они пока не хотят становиться самозанятыми.

Ранее эксперт Общественной палаты Московской области Валерия Гулимова рассказала, почему самозанятость — удобный вариант.