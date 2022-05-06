EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии

Общество

Согласно данным сервисов "Работа.ру" и "СберУслуги", почти 45% жителей России задумываются насчёт перехода на фриланс. Заместитель директора Центра социально-трудовых прав, научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Юлия Островская заявила, что эта тенденция, вероятно, связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии

В разговоре с Общественной службой новостей она сказала, что на фоне ухудшения экономической ситуации люди опасаются сокращения рабочих мест в своём регионе, а удалённый формат работы позволит им в любой момент переехать.

При этом Островская полагает, что большинству россиян всё же по-прежнему ближе привычный традиционный формат работы, и они пока не хотят становиться самозанятыми.

Ранее эксперт Общественной палаты Московской области Валерия Гулимова рассказала, почему самозанятость — удобный вариант.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия
Sberbank
Новости
Пресс-лужба НМ ЛНР: Армия ЛНР ведёт бои на подступах к Северодонецку
Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии
Медики: комары могут быть переносчиками лихорадки и малярии
Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину
В Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн
Глава ДНР рассказал, что в Херсон приехали 9 освобождённых из плена моряков
Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины
Экономист: список параллельного импорта должен стать для России списком-заданием
Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российскую нефть
Турчак и Пушилин прибыли в Херсон: "Россия здесь навсегда"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Любовь Степушова Варшава объявила о создании польско-украинского государства Любовь Степушова Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Мир. Новости мира
Лукашенко: "РФ, Белоруссия и Украина будут вместе воевать против Запада"
Последние материалы
Социолог заявила, что россияне стали чаще думать о фрилансе из-за пандемии
Медики: комары могут быть переносчиками лихорадки и малярии
Украина "наложила лапу" на "Москву", объявив крейсер "объектом своего культурного наследия"
Глава офиса Зеленского Ермак пригласил Анджелину Джоли снова посетить Украину
В Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн
Глава ДНР рассказал, что в Херсон приехали 9 освобождённых из плена моряков
Попавший в плен украинский военный заявил о непонятной стратегии ВС Украины
Экономист: список параллельного импорта должен стать для России списком-заданием
Vecernji list: Хорватия требует исключения из санкций ЕС на российскую нефть
Турчак и Пушилин прибыли в Херсон: "Россия здесь навсегда"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников