Подработка? - Легко! В России бум на рынке "временного" труда

Период турбулентности, который переживают российские предприятия из-за санкций, как из рога изобилия посыпавшихся на нашу страну, заставляет часть россиян искать не только работу "на полный день", но и варианты временной занятости.

Подработка актуальна не только для школьников и студентов, которые захотят в длинные летние каникулы "заработать копеечку", но и для многих, у кого есть постоянная работа.

Всем ли желающим найдётся местечко? Ответ на этот вопрос искало интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как оказалось, всё даже проще, чем было ещё год назад:

сейчас спрос на "временных" сотрудников взлетел аж на 70%.

Где пытать счастье соискателям

Больше всего вакансий для подработки в ритейле и компаниях, связанных со стройкой и ремонтом. Летом — в сезон отпусков — люди понадобятся в офисы на линейные позиции: на ресепшн, секретари, ассистенты и т. д. И, конечно, на всевозможные промоакции и в службы доставки.

А тех, кто не боится физического труда и готов работать руками, очень ждут фермерские хозяйства, потому что спрос на еду никуда не девается, она нужна всегда.

Сам себе начальник

Ещё один удобный, по словам эксперта Общественной палаты Московской области Валерии Гулимовой, вариант — самозанятость. Особенно она востребована среди молодёжи, потому как позволяет пробовать себя в разных сферах, давая навыки, помогающие в выборе "дела всей жизни".