В "длинные" майские праздники десятая часть россиян предпочла подрабатывать.
К такому выводу пришли специалисты платформы Zlaker, проводившие социологическое исследование.
"10,6% респондентов отказались от долгих выходных, предпочтя найти подработку, чтобы поправить своё материальное положение, — говорится в опубликованном отчете. — Еще 60% россиян просто продолжают работать, несмотря на объявленные выходные".
По данным сервиса "на полную катушку" отдыхают на майских праздниках лишь 23,3% опрошенных.
Напомним, как ранее рассказывала "Правда.Ру", 48% российских компаний отказались от майских "каникул".
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