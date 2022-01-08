Фрилансеры в Китае зарабатывают на привидениях

В Китае появился спрос на нестандартную услугу — проверку жилья на наличие привидений, сообщает издание South China Morning Post. Только не стоит думать, что речь идет об исследованиях каких-то паранормальных явлений. Нет, цель работы совсем другая — доказать, что в помещении нет ничего потустороннего и там можно жить.

Дома с тёмным прошлым

Дело в том, что жители азиатских стран достаточно серьёзно относятся к истории недвижимости, а также многие из них верят в потусторонние силы.

Так, сложно продать дом или квартиру, если там произошло какое-то несчастье, например, кто-то умер не своей смертью. Принято считать, что такое жильё будет приносить неудачи.

Как правило, такие объекты продаются по цене, значительно ниже рыночной. При этом, скажем, в Гонконге риелторы не имеют права скрывать от потенциальных покупателей подобного рода информацию.

Сутки в квартире самоубийцы

Что же касается Китая, то тема "проверки на призраков" стала популярной после просмотров 24-часового стрима блогера из Сучжоу (провинция Цзянсу). Речь шла о продаже выставленной на онлайн-аукцион квартиры, бывший владелец которой покончил жизнь самоубийством.

Хотя её рыночная стоимость, как было объявлено, составляет 2,2 миллиона юаней (345 тысяч долларов), организаторы аукциона назначили стартовую цену в 1,2 миллиона юаней (188 тысяч долларов).

Чтобы продать жильё, наследники привлекли фрилансера, который согласился за вознаграждение провести сутки в квартире самоубийцы и показать, что там нет никаких сверхъестественных сущностей. Но, несмотря на все старания блогера и десятки тысяч просмотров, покупатели так и не объявились.

Неблагодарный труд

Сообщается, что обычно таким "проверяльщикам" платят юань (0,16 доллара) за минуту пребывания в подозрительном жилище. Заказчиками услуги чаще всего являются сами хозяева, агенты по недвижимости, а иногда и потенциальные покупатели.

Как рассказывает бывший военнослужащий Чжан, который недавно начал заниматься таким бизнесом, суточный доход такого "охотника за привидениями" может составить до 1,4 тысячи юаней (220 долларов), что является довольно-таки неплохой суммой.

Однако это непростой хлеб: заказы поступают довольно редко, и заказчики требуют, чтобы нанятый ими фрилансер проверил каждый угол жилища. Пока он работает, они внимательно наблюдают за ним по видеосвязи.

"Это очень узкий рынок, и он не подойдёт для полной занятости, только в качестве подработки, — комментирует Чжан. — Фрилансерам приходится летать на вызовы по всей стране, и они не могут знать заранее, куда придётся ехать в следующий раз".

К тому же если рассуждать логически, то есть ли вообще смысл в такой работе? Ведь если потусторонние силы и существуют, мы не можем предсказать, как они себя поведут в той или иной ситуации. При наёмном фрилансере в доме может быть всё спокойно, а когда туда вселятся настоящие хозяева, вот тут-то полтергейст и проявит себя в полной мере! А почему бы и нет?

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