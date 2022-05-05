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Автор Елена Былкина

Замок Пугачёвой и Галкина подешевел в пять раз: "Дом всё-таки на любителя"

Общество

Специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалёв объяснил, почему замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина стал стоить в разы дешевле.

Замок Пугачёвой и Галкина подешевел в пять раз: "Дом всё-таки на любителя"

Эксперт отметил, что приобрести такой своеобразный особняк захочет далеко не каждый. Он предположил, что замок можно сделать музеем Аллы Пугачёвой, а вот жить в таком строении согласятся не все.

"Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом", — цитирует слова Ковалёва "Комсомольская правда".

Специалист объяснил, что продать замок можно не дороже чем за 150 млн рублей. Это будет убыточная сделка, так как на строительство шестиэтажного особняка площадью 2,3 тысячи квадратных метров потратили не менее 10 млн долларов. Расходы на содержание дома достигают миллиона рублей в месяц.

Пугачёва и Галкин с двойняшками Лизой и Гарри живут в Израиле. Они отправились за рубеж после начала спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что звёздное семейство планирует купить особняк в Израиле.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин
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