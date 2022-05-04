Найдена методичка "Гражданская оборона" за 1986 год с пророчеством

Ксения Собчак рассказала о своей удивительной находке. В методичке "Гражданская оборона", изданной в Киеве в 1986 году, содержится впечатляющее предсказание.

Журналистка опубликовала иллюстрации из книги "Гражданская оборона" более чем 35-летней давности.

"Ребята, что нашла. Итак! Методичка. Издание пятое. Издательство Киева. 1986 год. Про оборону, ударные волны, ядерное излучение и радиацию", — поделилась своим открытием Ксения.

Телеведущая порекомендовала обратить внимание на картинку с грузовиком.

На автотранспорте с крытым кузовом изображена огромная буква Z. Грузовик на картинке, правда, охвачен пламенем. Эта иллюстрация объясняет воздействие светового излучения после ядерного взрыва на различные объекты.

Ранее режиссёр Карен Шахназаров объяснил, что критиков Z-символики ждут страшные испытания, вплоть до стерилизации.