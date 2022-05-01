Вышедшие из домов, прилегающих к мариупольскому заводу "Азовсталь", люди рассказали, что там ещё остаются около 300 мирных жителей. Все они запуганы украинскими националистами.
"Человек 300 там. Может, чуть больше", — сказал житель Мариуполя, вышедший из кварталов вблизи комбината.
Другая женщина добавила, что люди запуганы украинскими боевиками. Мужчин националисты забрасывают в подвалы, женщин и детей не выпускают из домов, сообщила она.
Ранее стало известно, что из расположенных вблизи "Азовстали" домов вышли две группы мирных жителей — всего 46 человек.
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