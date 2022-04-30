Анджелина Джоли прогулялась по Украине и стала героем мемов

Анджелина Джоли посетила Украину. В Сети появились видео, на котором звезда Голливуда посетила сначала кафе во Львове, а потом прогулялась по территории местного вокзала.

Одна из самых красивых женщин мира приехала на Украину. Актриса почти двадцать лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

В интернете моментально размножились кадры с Джоли, которая очень доброжелательно общалась с украинцами. На видео с вокзала актриса беседует с украинским мальчиком, трогательно держа ребёнка за руку. Двое стоящих рядом мужчин смотрят на знаменитость как загипнотизированные.

Предметом шуток и интернет-мемов становится реакция окружающих на визит звезды мирового масштаба.

Основой для мемов послужили кадры, на которых парень в наушниках даже не обратил внимание на Джоли. Он не захотел поднять голову, сосредоточившись на экране телефона.

На вокзале тоже нашлись люди, на которых визит знаменитости не произвёл никакого впечатления, они продолжили заниматься своими делами.

Ранее актриса выступила с поддержкой украинскому народу. Джоли отметила, что молится за жителей Украины, где сейчас проходит спецоперация.