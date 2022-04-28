Симоньян поделилась с немцами рецептом супа из крапивы для свиней

Немецкая газета опубликовала рекомендации нутрициолога по заготовке крапивы с целью дальнейшего употребления её в пищу. Специалист советует обработать листья кипятком, а затем использовать как чай или варить с листьями суп. Вероятно, таким образом жителей Германии постепенно готовят к переходу на подножный корм из-за скорого продовольственного кризиса.

На публикацию отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Журналист заметила, что процесс ей хорошо знаком, поскольку в детстве она тоже кормила крапивой свиней, и великодушно поделилась своим рецептом.

Собирать крапиву нужно было осторожно, чтобы не обжечь руки, затем траву засыпали в большой таз вместе с отрубями и варили над газовой горелкой, рассказала Симоньян. По её словам, потом всё это нужно было отнести вёдрами свиньям, а посуду помыть под проточной водой.

"Вашему Шпигелю давеча запомнились мои рецепты — вот делюсь ещё одним. Правда, с газовой горелкой могут настать проблемы, конечно", — тонко потроллила немцев главред.