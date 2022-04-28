Симоньян уверила, что РФ "не сложит лапки" со словами: "Ой, не получилось"

Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия не остановится, поэтому всё закончится ядерным ударом.

Журналистка склоняется к мысли о том, что миру не избежать третьей мировой войны.

"Зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как здесь вообще всё устроено, это невозможно, то есть нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем: "Ой, вы знаете, не получилось". Вероятно, что в конце концов всё закончится ядерным ударом", — сказала телеведущая в передаче Владимира Соловьёва.

Симоньян отметила, что, с одной стороны, она ужасается такому сценарию развития событий, с другой — принимает его со смирением.

"Понимаю, ну что, значит так", — говорит журналистка.

Заявление главного редактора RT прокомментировала Ксения Собчак.

"Это что такое, это господа Соловьёв и Симоньян готовят население к ядерному удару? Или что? Учитывая то, что Марго — специалист про прогревам (она говорила "Россия-матушка, забери Донбасс домой" задоооолго до того, как мы поняли, что это не шутка), откровенно неуютно становится", — поделилась своим мнением Собчак.

Ранее Симоньян высказалась о новых заявлениях США: "Какой выбор оставляют нам эти идиоты?"