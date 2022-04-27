Аналитик Ульянов дал советы пользователям в РФ на случай удаления приложения

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Pravda. Ru дал советы российским пользователям на случай, если важное мобильное приложение оказалось удалено из магазина AppStore.

Эксперт отметил важность оперативного обновления приложений сегодня, подчеркнув, что это нужно делать и для их корректной работы, и в целях безопасности.

"То, что мы можем делать сейчас, во-первых, оперативно обновлять приложения. Те приложения, которые установлены, продолжают работать. И поэтому хорошая практика — продолжать обновлять программное обеспечение. Во-первых, там устраняются все недоработки, в том числе уязвимости, связанные с вопросами защиты информации, с информационной безопасностью. Но и последняя версия будет однозначно недоступной. Поэтому обновляться стоит", — подчеркнул эксперт.

Если нужное приложение оказалось недоступно в AppStore, Ульянов призвал не паниковать и помнить, что всегда есть возможность скачать его на сайте самой организации, если говорить про платформу Android. Кроме того, всегда можно воспользоваться веб-версией нужного пользователю сервиса.

Ульянов предложил поторопиться тем пользователям, которые точно знают, что им понадобится то или иное приложение, и установить его сейчас, пока оно имеется в официальном магазине, равно как и скачивать его обновления, пока оно не оказалось в числе удалённых.

"Практика отказаться от обновлений не совсем правильная, некорректная. Пока официальное приложение поддерживается, оно имеется в магазине приложений, нужно его скачать последней версии, опять же оперативно обновлять. Это хорошая правильная практика с точки зрения информационной безопасности и с точки зрения перспектив использования", — заключил эксперт.

Ранее стало известно об исчезновении мобильного приложения компании "Аэрофлот" из российского AppStore. При этом сама компания, по заверению сотрудников, работает в штатном режиме.