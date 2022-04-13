Приложение "Сбербанка" больше недоступно для скачивания в Google Play

Официальное приложение "Сбербанк Онлайн" больше нельзя скачать или обновить в магазине программ для Android Google Play. Об этом сообщила пресс-служба "Сбера". Как говорится в сообщении, всему виной — введённые странами Запада и США санкции против предприятия. Рекомендуется не удалять приложение с мобильных устройств.

Пресс-служба банка отмечает, что ранее установленная программа работает без сбоев, по его использованию нет ограничений. Теперь "Сбербанк Онлайн" можно получить на официальном сайте "Сбера".

Также предприятие успокоило пользователей:

"Системы и инфраструктура "Сбера" работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности", — отметили в Сбербанке", — подчёркивает пресс-служба.