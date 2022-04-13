Официальное приложение "Сбербанк Онлайн" больше нельзя скачать или обновить в магазине программ для Android Google Play. Об этом сообщила пресс-служба "Сбера". Как говорится в сообщении, всему виной — введённые странами Запада и США санкции против предприятия. Рекомендуется не удалять приложение с мобильных устройств.
Пресс-служба банка отмечает, что ранее установленная программа работает без сбоев, по его использованию нет ограничений. Теперь "Сбербанк Онлайн" можно получить на официальном сайте "Сбера".
Также предприятие успокоило пользователей:
"Системы и инфраструктура "Сбера" работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности", — отметили в Сбербанке", — подчёркивает пресс-служба.
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