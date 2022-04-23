Беспалько: совет противникам России на Украине — чемодан, вокзал, Польша

Спецоперация по денацификации Украины с продвижением российских войск и сил ДНР внутрь страны будет проходить всё "интереснее".

А после проведения специальной операции противники РФ могут либо приспособиться к новым условиям, либо покинуть Украину и отправиться в Польшу.

Об этом сообщает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Кстати, украинской пропагандой многие украинцы настолько "зомбированы", что уже не отделяют белого от чёрного. Разумеется, немало на Украине и адекватных людей. А "упоротым" эксперт даёт один совет: чемодан, вокзал, Польша.

"Если кому-то из граждан Украины это не нравится — пусть едут в Польшу. Все остальные — приспосабливайтесь. Так же, как они это предлагали жителям Донбасса", — подчёркивает Безпалько.

Эксперт подтверждает, что большинство украинцев — простые обыватели, а значит, на Украине будет вполне достаточно поменять информпотоки и определить всех подпольщиков-русофобов. Беспалько убеждён, что за нами историческая правда.