В США выпустили 100-долларовую монету с Владимиром Зеленским

В сувенирном магазине Белого дома появилась в продаже коллекция монет, на которых изображён украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает официальный портал магазина.

Очередная монета номиналом в 100 долларов войдёт в серию "Исторические моменты коллекции монет американского президентства". На аверсе сувенира изображён Владимир Зеленский и Джо Байден, а реверс украшен кадром видеовыступления украинского президента перед конгрессом США.

"Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе", — сообщает подпись под новостью на сайте магазина.

Отдельно отмечается, что Зеленский неплохо знает американскую историю: в своей речи он упомянул Перл-Харбор и коснулся терактов 11 сентября 2001 года.

Продажа монет носит благотворительный характер: всю прибыль от реализации получит американский Красный Крест, чтобы продолжить свои "неустанные гуманитарные усилия по оказанию помощи украинскому народу".