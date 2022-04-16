Зеленского несёт - он уже отчитывает Байдена и лидеров Западной Европы

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв прокомментировал удивительные выступления бывшего комика, занявшего президентский пост Украины, Владимира Зеленского в адрес мировых лидеров.

Царёв напоминает, что Владимир Зеленский отказался провести встречу с президентом Германии Штайнмайером. Комментируя это, украинский президент заявил, что тот поддерживает "тесные связи с РФ”.

Понятно, что Зеленский недоволен Штайнмайером. Еще в начале своего президентского срока в Париже, лидер Украины завизировал Минск-2, изначально подписанный Порошенко, но потом отказался его выполнять.

Формула Штайнмайера четко регламентирует процедуры по выполнению Минска-2. Зеленский тогда был в сложной ситуации, но формулу Штайнмайера предложил, сам Штайнмайер, а не Путин. Не выполнять ее было Зеленскому сложно. Германия до последнего давила на Киев, понимая — к чему в итоге приведет невыполнение данных соглашений. Теперь Зеленский собственное раздражение прошлой позицией ФРГ вымещает на Штаймаере.

"Я уверен, Зеленский понимает, что настоящий виновник конфликта, который сейчас идёт, лично он. Он отвечает за каждого погибшего, за каждое разрушенное здание. Зеленский не выполнил Минские соглашения и, тем самым, спровоцировал конфликт. Думаю, в душе Зеленский понимает, что он натворил", - заявил Царёв.

И конфликт продолжается, потому что президент Украины передергивает предварительные договоренности, достигнутые в Стамбуле, пишет РусВесна.

А сейчас Зеленского несёт. Он уже отчитывает Джо Байдена и руководителей Западной Европы.

"Пока с этим мирятся. Но это пока. Зеленский думает, что если публика рукоплещет, пока он "играет на сцене”, то все хорошо. Но можно вспомнить новейшую историю Афганистана. Штаты долго занимались этой страной, а потом ушли. Такой сценарий может произойти и с Украиной", - подытожил депутат последнего легитимного созыва Рады.