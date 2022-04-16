На концерт комика Сабурова в США не пускали зрителей с антивоенной позицией

Чтобы избежать скандалов на выступлении перед концертом комика Нурлана Сабурова, телефоны зрителей проверяли на предмет антивоенных высказываний.

О таком отборе зрителей рассказал бизнесмен из Украины, живущий в США, Даниил Тонкопий. Он отметил, на что концерте российского комика Нурлана Сабурова в Майами 15 апреля у публики проверяли телефоны и "если видели антивоенную позицию [в соцсетях], то не запускали".

Такие меры предосторожности стали необходимы после того, как на сцену к комику выбежала активистка в белом платье, испачканном красной краской.

Сабуров, глядя на девушку, съязвил: "Это месячные?"

После этого общественники США стали добиваться того, чтобы выступления Сабурова в Америке были запрещены.

Ведущего шоу "Что было дальше?" постоянно провоцируют и заставляют его высказывать свою позицию по поводу проведения спецоперации на Украине.