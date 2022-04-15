Глава RT Маргарита Симоньян отреагировала на новость о затоплении военного крейсера "Москва".
Журналистка оценила военное судно, потерпевшее крушение в Чёрном море, с точки зрения возраста.
"Крейсер "Москва" был на год старше меня", — написала главный редактор RT в своём Telegram-канале.
Симоньян сделала репост записи Telegram-канала "Кремлёвский Саентолог", в котором рассказывается о судьбе крейсера "Москва", который в 1989 году участвовал в саммите на Мальте между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Джорджем Бушем-старшим.
"Крейсер, который тогда назвался "Слава", использовался советской делегацией, в то время как делегация США находилась борту авианосца "Белкнап". Именно там Горби окончательно сдал СССР. Такие дела", — гласит информация Telegram-канала.
Ранее в Минобороне РФ сообщили, что крейсер "Москва" затонул при буксировке из-за сильных повреждений корпуса.
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