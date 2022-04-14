В Москве суд одобрил иск к Chanel на 100 миллионов рублей

Московский суд принял иск к бренду Chanel на 100 млн рублей от троих экс-покупателей, которые требуют возмещения морального вреда.

"Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО "Шанель" поступил в суд и зарегистрирован", — приводит слова Басманного суда РИА Новости.

Трое москвичей потребовали от Chanel моральной компенсации за "русофобскую" политику.

Ранее бренд Chanel покинул Россию в связи с нестабильной политической обстановкой. Позднее в магазинах Франции и ОАЭ сотрудники бутиков начали требовать от покупателей расписку о том, что они не русские и не собираются носить продукцию бренда на территории России.

В ответ на это против Chanel началась акция от сторонников российской политики: на некоторых магазинах бренда начали появляться граффити, напоминающие Гитлера.