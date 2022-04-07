Причиной жестокости детей стала социальная несправедливость, заявили в Госдуме

Главной причиной жестокости детей стало деление российского современного общества на сверхбогатых и сверхбедных, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Своё мнение она выразила в беседе с URA.RU, заметив, что для решения проблемы с детской жестокостью и агрессией необходимо применять комплекс мер, в который нужно включить и воспитательные меры, и государственную поддержку.

"Причина в том, что у нас, к сожалению, общество сейчас разделено на сверхбедных и сверхбогатых. И это социальная несправедливость в обществе с особой жестокостью сказывается на наших детях. Ну не окрепли души этих детей, нет у них понимания того, почему у одноклассника телефон за 150 тысяч рублей, а у него за пять", — высказалась она.

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