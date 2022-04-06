EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"

Общество

Специалист по международному праву Владимир Таболин в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие последствия несёт отстранение России от участия в СПЧ.

Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"

Профессор кафедры конституционного и международного права ГУУ, заведующий, д. ю. н., профессор Владимир Таболин объяснил, что после выхода России из Совета Европы ничего особенного в отстранении РФ от участия в СПЧ нет. Он отметил, что Суд по правам человека уже давно не решает тех задач, которые он должен решать. Эксперт уверен, что никаких заметных последствий это решение не несёт для России.

Для других стран, по мнению Таболина, этот шаг также будет незаметен.

"Вопрос заключается в том, что это такая зарубежная инстанция, которая иногда помогала людям защищать права после того, как Конституционный суд не признавал тех или иных документов, не соответствующих Конституции", — объяснил эксперт.

Недовольных было мало

Профессор отметил, что людей, которые были недовольны решениями всей системы судов Российской Федерации, было не так много.

"В основном это было связано с проблемой ЮКОСа, когда Суд по правам человека фактически занялся не своей деятельностью. Так что я не вижу здесь никаких проблем, связанных с защитой прав человека в нашей стране и вообще с деятельностью нашей судебной системы", — объяснил специалист по международному праву.

Орган, который ничего не решает

Таболин отметил, что на Западе высказывают позиции, какие только можно "придумать в самом страшном сне в психиатрической больнице".

"Суд по правам человека — это не политический орган, о чём я как раз и сказал. Не надо по этому высказываться. И Совет по правам человека — тоже орган, ничего не решающий. Поэтому каждый бы своими правами позанимался, чем нас всё время учить. Вот так я думаю", — выразил своё мнение эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Штаты отказались присутствовать на саммите G20 в случае участия России
Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"
Reuters: Евросоюз не договорился по новому пакету санкций и запрету угля из РФ
Зеленский находится под охраной западного спецназа
Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде
Новый пакет санкций: США больше не будут инвестировать в экономику РФ
Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу
Татьяна Монтян: многие жители Германии хотят переехать в Россию
Популярное
Силовые структуры
Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ

Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.

Освобождённые российские солдаты рассказали правду о плене ВСУ
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Мир. Новости мира
Болгарский социолог Христов рассказал о месте России в новом миропорядке
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Экономика и бизнес
Экономист: РФ откажется выплачивать госдолг, если США не откроют доступ к счетам
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Политика. Новости и аналитика
Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент
Последние материалы
Кадыров выложил видео с пленными, пытавшимися сбежать в гражданской одежде
Новый пакет санкций: США больше не будут инвестировать в экономику РФ
Штаты ввели санкции против "взрослых детей" Путина
Экономика России покинет двадцатку крупнейших в мире, предрекли в Белом доме
Сбербанк заявил, что новые санкции существенно не повлияют на его работу
Опасная работа: за какие профессии можно было поплатиться жизнью
Татьяна Монтян: многие жители Германии хотят переехать в Россию
Минобороны РФ: Украина спланировала новые фейки по "бучинскому сценарию"
США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников