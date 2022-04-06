Эксперт по международному праву Таболин о СПЧ: "Орган, ничего не решающий"

Специалист по международному праву Владимир Таболин в беседе с Pravda.Ru объяснил, какие последствия несёт отстранение России от участия в СПЧ.

Профессор кафедры конституционного и международного права ГУУ, заведующий, д. ю. н., профессор Владимир Таболин объяснил, что после выхода России из Совета Европы ничего особенного в отстранении РФ от участия в СПЧ нет. Он отметил, что Суд по правам человека уже давно не решает тех задач, которые он должен решать. Эксперт уверен, что никаких заметных последствий это решение не несёт для России.

Для других стран, по мнению Таболина, этот шаг также будет незаметен.

"Вопрос заключается в том, что это такая зарубежная инстанция, которая иногда помогала людям защищать права после того, как Конституционный суд не признавал тех или иных документов, не соответствующих Конституции", — объяснил эксперт.

Недовольных было мало

Профессор отметил, что людей, которые были недовольны решениями всей системы судов Российской Федерации, было не так много.

"В основном это было связано с проблемой ЮКОСа, когда Суд по правам человека фактически занялся не своей деятельностью. Так что я не вижу здесь никаких проблем, связанных с защитой прав человека в нашей стране и вообще с деятельностью нашей судебной системы", — объяснил специалист по международному праву.

Орган, который ничего не решает

Таболин отметил, что на Западе высказывают позиции, какие только можно "придумать в самом страшном сне в психиатрической больнице".

"Суд по правам человека — это не политический орган, о чём я как раз и сказал. Не надо по этому высказываться. И Совет по правам человека — тоже орган, ничего не решающий. Поэтому каждый бы своими правами позанимался, чем нас всё время учить. Вот так я думаю", — выразил своё мнение эксперт.