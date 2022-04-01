Актриса Александра Яковлева, известная по фильмам "Экипаж" и "Чародеи", скончалась на 65 году жизни.
Как сообщает ТАСС, звезда советского кинематографа ушла из жизни после продолжительной болезни.
Трагическую новость сообщил режиссёр Николай Лебедев, который сотрудничал с артисткой.
"Это, к несчастью, произошло", — констатировал режиссёр, отмети, что Яковлева давно вела борьбу с тяжёлой болезнью.
Лебедев охарактеризовал актрису как "яркую и неординарную личность,
"Она сражалась до последнего", — сказал кинодеятель.
Яковлева известна широкой публике благодаря ролями в таких киношедеврах, как "Экипаж" и "Чародеи". В 90-х она бросила работу в кино.
11 февраля стало известно о кончине актрисы Евгении Брик из фильма "Стиляги". Она умерла в 40 лет от онкологии.
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