Стала известна предполагаемая дата блокировки YouTube

Минобрнауки РФ распространило письмо, в котором есть прямой намёк на дату блокировки YouTube в России.

Как сообщает РИА Новости, Минобрнауки РФ распространила среди высших учебных заведений России письмо с требованием до 4 апреля перенести важный контент с YouTube на Rutube и в VK.

"Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK. Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", — гласит текст письма, которое опубликовал Юго-Западный государственный университет на своем сайте.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался о возможной блокировки видеохостинга YouTube в России. Он объяснил, что Google и YouTube всё чаще блокирует российские информационные ресурсы.