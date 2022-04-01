Американцам разрешили ставить "крестик" в графу "пол" паспорта

Если американский гражданин не захочет указывать в своём паспорте "мужской" или "женский" пол, в соответствующей графе можно будет поставить отметку "Х". Такое нововведение законодательства США обнародовал госсекретарь Энтони Блинкен.

Ещё в середине 2021 года власти Белого Дома разрешили американцам, которые получают паспорт или консульскую справку о рождении за рубежом (CRBA), самим выбирать, что писать в графе "пол". Это позволило желающим документально сменить гендер, избежать получения медицинского подтверждения в том случае, когда выбранный пол не совпадал с данными в других удостоверениях личности гражданина.

В четверг Вашингтон распространил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором было объявлено о новой либерализации американского законодательства.

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "Х" в качестве гендерного маркера в своих заявках на получение паспорта США, и этот вариант станет доступен для других видов документов в следующем году", — пояснил Блинкен.

В документе отмечается, что нововведением смогут воспользоваться лица, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

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