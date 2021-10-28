Стало известно, кто первый получил паспорт с гендером "X"

Дана Ззиим, служащий Военно-морских сил США, стал первым человеком, который получил паспорт с отметкой "Х" в графе "пол".

Изначально родители Ззиима воспитывали его как мальчика, несмотря на то, что в свидетельстве о рождении пол ребёнка был не указан из-за наличия у него интерсексуальных черт.

РИА Новости со ссылкой на правовую организацию Lambda Legal рассказало подробнее о Ззииме. Он был заместителем директора НКО Intersex Campaign for Equality. Его приглашали на международные конференции, но он не мог принять в них участие, так как на протяжении шести лет ему не удавалось получить паспорт. При подаче заявления он не знал, какую половую принадлежность ему указать.

"Я почти расплакался, когда открыл конверт, вынул мой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак "Х" в графе "пол", — передала слова Ззиима Lambda Legal.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что в США впервые выдали гражданину страны паспорт, в котором в графе "пол" вместо мужчины или женщины указано "Х".

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