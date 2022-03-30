В РФ легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО

Фильмы, изобретения, музыку и программное обеспечение будут завозиться в Россию из-за рубежа без согласия правообладателей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о легализации параллельного импорта в Россию. Это означает, что товары, содержащие результат интеллектуальной деятельности, можно будет ввозить и реализовывать на территории РФ без ведома правообладателей.

"Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", — цитирует слова премьера РИА Новости.

Премьер Мишустин отметил, что данное решение удовлетворит спрос российских граждан на популярную в стране зарубежную продукцию. Конкретный список продукции будет одобряться Минпромторгом.