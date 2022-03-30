Наину Ельцину до 25 лет звали Анастасией

Мало кто знал, но настоящее имя Наины Ельциной — Анастасия Гирина. Родители почему-то звали ее Ная, и в 25 лет Настя сменила имя, которое дали ей родители, став по паспорту Наиной.
После свадьбы с Ельциным бывшая Анастасия устроилась инженером в "Союзводоканалпроект" и вплоть до отъезда с мужем в Москву занималась проектированием очистных сооружений. На вопросы сослуживцев о том, не родственники ли они с Борисом Ельциным, всегда отвечала, что "просто однофамилица".
К похудению относилась просто: "Не приветствую специальные диеты: если хочешь похудеть, надо меньше есть и не сидеть на месте".
Наина Иосифовна горевала, что не могла проводить много времени с мужем и о его раннем уходе.
В 2009 году вдове Ельцина была установлена пенсия в размере 195 тысяч рублей с обязательной индексацией.
У Ельциной шесть внуков и внучек, а также четыре правнука и правнучка.
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