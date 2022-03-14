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Автор Игорь Буккер

Кибермошенники успешно используют старые схемы

Общество

Компания "Лаборатория Касперского" предупреждает, что мошенники вернулись к давно отработанной и действенной схеме, которая вновь всплыла в Сети.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Лабораторию Касперского", речь идет о тотальной рассылке по электронным адресам крупных организаций. Сотрудники открывают от неизвестного отправителя письмо, где указано, что тот получил неправильный адрес электронной почты бухгалтерии и поэтому просит переслать счета для оплаты по правильному адресу.

В аттачменте прилагаются платежные документы. Эксперты по киберпреступлениям отмечают, что проставленная в письме сумма, как правило, не превышает тысячу рублей и бухгалтерия оплатить столь незначительный счет.

"Сейчас, к сожалению, мошенники вновь активизировались, ведь им проще реализовывать свои схемы, когда общий эмоциональный фон тревожный, а внимание людей рассеянно. Попытка получить сумму денег, незначительную для бюджета крупной компании, не привлекает повышенного интереса", -считает руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании "Лаборатория Касперского" Андрей Ковтун.

В первых числах марта мошенники уводили средства через так называемое "обновление браузера", объявления о котором появлялись на сайтах многочисленных онлайн-магазинов. Пользователи искренне полагали, что версия действительно устарела и хотели обезопасить свои персональные данные. Необходимо не только быть бдительным, но и повышать уровень цифровой грамотности.

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Наталия Красовская
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