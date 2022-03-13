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Автор Елена Былкина

Лука Затравкин приковал себя к дверям "Макдональдса": "Они нас бросают"

Общество

Наследник художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в знак протеста приковал себя ко входу "Макдональдса" на Пушкинской площади.

Лука Затравкин приковал себя к дверям "Макдональдса": "Они нас бросают"

Музыкант Лука Затравкин, который весит 270 килограммов, решил привлечь общественное внимание к проблеме закрытия американской сети ресторанов быстрого питания "Макдональдс".

Сын знаменитого живописца заявил, что иностранная компания "в ответе за тех, кого приручила".

"Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают", — цитирует слова Затравкина ТГ-канал "Подъём".

Собравшиеся на площади люди поинтересовались у пианиста, где он теперь планирует есть.

"Я найду, где поесть, но я буду чувствовать себя несчастным", — объяснил Лука.

Публика пыталась успокоить Луку.

"Они через полтора месяца откроются только под другим названием — утешали музыканта зеваки.

"Они не имеют права закрыться. То, что они закроются, это акт враждебности, акт насилия ко мне и ко всем моим согражданам", — заявил Затравкин.

В конце концов протестующего увела полиция.

Многие россияне порадовались закрытию "Макдональдса", утверждая, что там продают вредную пищу, которая способствует ожирению. В числе тех, кто поддержал уход ресторана быстрого питания с российского рынка, была Анна Семенович.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы никас сафронов анна семенович
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