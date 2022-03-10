Актриса Елена Яковлева оказалась в тяжёлом положении. На Украине у актрисы умер отец, однако она не может похоронить родителя из-за неспокойной ситуации в республике.
61-летняя актриса умоляет власть имущих как можно скорее открыть гуманитарные коридоры на Украине. Просьба народной артистки РФ, которая родилась на Украине, связана с личной трагедией.
Она не может проводить родителя в последний путь из-за проводимой спецоперации на Украине.
"Дайте возможность похоронить моего отца. Откройте гуманитарные коридоры! Откройте проходы хотя бы для детей и их мамочек. Я понимаю, как это всё ужасно для мамочек с детьми", — написала актриса в своём Instagram-аккаунте.
Поклонники горячо сопереживают актрисе.
"Примите соболезнования. Низкий поклон отцу за Ваше достойное воспитание. Вам сил и терпения";
"Елена Алексеевна, держитесь пожалуйста, мы с вами!" — пытались утешить артистку фолловеры.
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