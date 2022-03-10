Елена Яковлева не может забрать тело отца с Украины, чтобы похоронить

Актриса Елена Яковлева оказалась в тяжёлом положении. На Украине у актрисы умер отец, однако она не может похоронить родителя из-за неспокойной ситуации в республике.

61-летняя актриса умоляет власть имущих как можно скорее открыть гуманитарные коридоры на Украине. Просьба народной артистки РФ, которая родилась на Украине, связана с личной трагедией.

Она не может проводить родителя в последний путь из-за проводимой спецоперации на Украине.

"Дайте возможность похоронить моего отца. Откройте гуманитарные коридоры! Откройте проходы хотя бы для детей и их мамочек. Я понимаю, как это всё ужасно для мамочек с детьми", — написала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Поклонники горячо сопереживают актрисе.

"Примите соболезнования. Низкий поклон отцу за Ваше достойное воспитание. Вам сил и терпения"; "Елена Алексеевна, держитесь пожалуйста, мы с вами!" — пытались утешить артистку фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен