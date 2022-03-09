Жители России атаковали Instagram Джо Байдена

Россияне совершили настоящую массированную атаку на Instagram президента США Джо Байдена. В соцсети американского лидера жители РФ детально обсудили сложившуюся ситуацию на Украине и в мире, делились кулинарными рецептами, гордо заявляли о том, что они русские и даже спели гимн страны.

В своих комментариях русскоязычные пользователи с иронией продемонстрировали, что их не только не пугают антироссийские санкции, но и что Запад от них может пострадать больше, чем они сами.

"А в нас в квартире газ. А у вас???" — с издёвкой написала одна из читательниц в Instagram Байдена. "Ура! У России больше всех санкций в мире!!! Мы и тут первые!!!" — написал другой. "Байден, снимай маску! Русские идут!" — предостерегла ещё одна пользовательница.

Многие комментаторы написали, что гордятся Россией. Они пели под постом гимн и "Катюшу", активно делились рецептами борща и холодца и порадовались тому, что в стране не будет McDonald's.

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