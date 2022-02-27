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Автор Екатерина Широкова

Россияне жалуются на "детсадовских" мошенников: "Дадим место за 30 тысяч"

Общество

Родители дошколят из разных городов России массово жалуются на аферистов, которые предлагают места в детских садах за отступные. Так, мошенники обещают определить ребёнка в то учреждение, в которое хотели бы его водить родители.

Россияне жалуются на "детсадовских" мошенников: "Дадим место за 30 тысяч"

Так, например, жительница Улан-Удэ попала "на крючок" находчивых бизнесменов и заплатила 8,5 тысячи мошенникам, которые пообещали перевести ребёнка в детский сад ближе к дому. Как только женщина перевела "отступные", её тут же добавили в чёрный список.

Впрочем, сумма за такую "услугу" в разных городах требуют по-разному. К примеру, в Ижевске аферисты просят 20 тысяч рублей, а Екатеринбурге все 50.

При этом родителям с уверенностью называют якобы контакты заведующих дошкольных учреждений или других работников, которые смогут "решить проблему".

"Приходите [в отдел образования], получаете путёвку, при вас в электронном виде отправляем приказ о зачислении. Вы для подстраховки звоните заведующей, чтобы удостовериться, что приказ поступил и вас ожидают. Также я иду с вами до сада, чтобы вы были спокойны. Потом пишете отказ от старого места", — цитирует обещания мошенников "Известия".

Общение с мошенниками, как правило, проходит в Сети. И чтобы как-то уберечь родителей от аферистов, некоторые детские сады были вынуждены выпустить предупреждения на своих сайтах.

Детский утренник
 

По словам юриста, все обещания аферистов — блеф. При наличии свободных мест на ребёнка выдаётся направление, одновременно учитывается, какие сады являются для родителей приоритетными.

"Покупка места в детском саду незаконна и невозможна, учёт желающих — электронный и условно открытый для очередников", — пояснила юрист, специалист по семейному праву Лариса Феттер.

Каждый родитель может посмотреть очередь на место в тот или иной детский сад. При этом юрист уточнила, что "обменяться" местами можно, если дети одного возраста.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы мошенники образование
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