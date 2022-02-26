Ширвиндт предложил украинцам поучаствовать в флешмобе: "Я бандеровец"

Михаил Ширвиндт предположил, что Владимира Путина могли дезинформировать. Он призвал жителей Украины в социальных сетях объяснить, кто они — наркоманы и нацисты или врачи и учителя.

Телеведущий пожаловался на то, что у него пропал сон и ему не помогает снотворное. Виной всему — спецоперация на Украине.

"Ну потому что мозг ведь не может воспринять эту информацию", — написал Михаил в своём Instagram-аккаунте.

Он рассказал, как ситуация видится руководству страны.

"Хотя вчера президент объяснил, что мы воюем не с Украиной, а мы воюем с наркоманами и нацистами… Тогда да, тогда вроде бы все понятно", — отметил ведущий программы "Съедобное-Несъедобное".

Сын Александра Ширвиндта признался, что к нему закралась мысль о том, что возможно президента дезинформировали. Он предложил проверить, с кем действительно воюют наши миротворцы, необычным способом.

"Что если нам устроить такой флешмоб: все жители Украины под моим постом или в своих соцсетях напишут "я наркоман" или "я нацист", "я бендеровец, правосек, дровосек" или "я учитель, я музыкант, я строитель, я врач", "я — патриот своей страны"", — предложил телеведущий.

Подписчики выразили своё мнение на это счёт.

"Господин, ребят! Вспомните чеченскую кампанию 1993 до 0. Вы молчали, почему!? Заволновались сейчас, сидя в благополучной среде, А сейчас — нет возможности слинять за рубеж? Заговорили"; "Свершается зло и мы за это несем ответственность"; "Ну какою ересь вы несёте… Потом ведь придётся извинятся перед своим народом и своей страной"; "Правильно всё он говорит, один из немногих трезвомыслящих людей в России", — писали под постом Ширвиндта-младшего фолловеры.

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