Михаил Ширвиндт предположил, что Владимира Путина могли дезинформировать. Он призвал жителей Украины в социальных сетях объяснить, кто они — наркоманы и нацисты или врачи и учителя.
Телеведущий пожаловался на то, что у него пропал сон и ему не помогает снотворное. Виной всему — спецоперация на Украине.
"Ну потому что мозг ведь не может воспринять эту информацию", — написал Михаил в своём Instagram-аккаунте.
Он рассказал, как ситуация видится руководству страны.
"Хотя вчера президент объяснил, что мы воюем не с Украиной, а мы воюем с наркоманами и нацистами… Тогда да, тогда вроде бы все понятно", — отметил ведущий программы "Съедобное-Несъедобное".
Сын Александра Ширвиндта признался, что к нему закралась мысль о том, что возможно президента дезинформировали. Он предложил проверить, с кем действительно воюют наши миротворцы, необычным способом.
"Что если нам устроить такой флешмоб: все жители Украины под моим постом или в своих соцсетях напишут "я наркоман" или "я нацист", "я бендеровец, правосек, дровосек" или "я учитель, я музыкант, я строитель, я врач", "я — патриот своей страны"", — предложил телеведущий.
Подписчики выразили своё мнение на это счёт.
"Господин, ребят! Вспомните чеченскую кампанию 1993 до 0. Вы молчали, почему!? Заволновались сейчас, сидя в благополучной среде, А сейчас — нет возможности слинять за рубеж? Заговорили";
"Свершается зло и мы за это несем ответственность";
"Ну какою ересь вы несёте… Потом ведь придётся извинятся перед своим народом и своей страной";
"Правильно всё он говорит, один из немногих трезвомыслящих людей в России", — писали под постом Ширвиндта-младшего фолловеры.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.