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Автор Елена Былкина

Сын заподозренного в педофилии артиста не верит в виновность отца

Общество

Заслуженного артиста РСФСР, которого подозревают в педофилии, могли оклеветать. Так считает сын актёра и отец девочки, в сексуальном насилии над которой обвиняют её дедушку.

Сын заподозренного в педофилии артиста не верит в виновность отца

Отец ребёнка Александр Чепков уверен, что обвинения против его отца ложные.

Четырёхлетняя девочка, в сексуальном насилии в отношении которой заподозрили артиста, находилась под опекой.

"Я лежал в больнице с алкогольной зависимостью. А дочь была в приёмной семье, от соцопеки. И вот это произошло тогда. Кто писал заявление, я не знаю. Ко мне приезжали в больницу сначала инспекторы. Я только тогда это узнал", — цитирует слова Александра Телеканал "360".

Обвинить его отца могли представители органов опеки, предполагает Александр. Мужчина признался, что дочь пыталась ему всё рассказать.

"Сначала она пожаловалась мне, но я не придал этому значения. Не поверил. А рассказала она всё опеке, да. Понимаете, просто мать её умерла. Почему я в больнице лежал, я очень сильно запил. На тот период времени она была очень нервная, у неё были истерики, она могла по два-три часа просто лежать и бить ногами в кровати. Она была в очень плохом психическом состоянии. Она видела смерть мамы", — рассказал сын актёра.

Когда Александра выписали из больницы, он обсуждал визит инспекторов с отцом, который уверил, что ничего не делал с внучкой.

"Он говорит: это глупость, всё, разговор закончен. И забыл. Никогда больше не говорила, что дедушка её обижает", — объяснил Чепков.

Сын артиста сейчас воспитывает девочку, которая ходит в садик. Александр отмечает, что девочка хорошо общается с дедом и интересуется, когда снова поедет к нему в гости.

"Она целует, обнимает, привет-пока, и всё, то есть она не боится его", — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что дело против 72-летнего актёра завели ещё осенью 2021 года.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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