Ушёл из жизни большой друг Pravda.Ru Владимир Губарев

В возрасте 83 лет умер известный российский журналист, драматург и писатель Владимир Губарев, сообщает Союз журналистов России.

Владимир Губарев работал в газетах "Комсомольская правда" и "Правда". В этих изданиях журналист публиковал материалы на темы науки, освоения космоса, научного прогресса, природоиспользования, геологии.

В апреле 1986 года стал первым журналистом, который прибыл в Чернобыль на место аварии на АЭС. По событиям, происходившим во время спасательной операции, написал пьесу "Саркофаг", которая была поставлена в 56 театрах по всему миру. Кроме "Саркофага", написал ещё пять пьес.

По повести Губарева "Легенда о пришельцах" в 1985 году был снят художественный фильм "Корабль пришельцев".

За создание цикла репортажей о программе освоения космоса журналист был удостоен премии Ленинского комсомола (1974).

За сценарии фильмов "Наша биография" Владимир Губарев был удостоен Государственной премии СССР (1978).

Имеет два ордена "Знака Почёта".

В 2005 году Владимиру Губареву был вручён Орден Гагарина Федерации космонавтики России.

Владимир Губарев на Pravda.Ru

Владимир Губарев сотрудничал с Pravda.Ru с момента основания издания. На сайте — более 300 публикаций автора.

Владимир Губарев был автором постоянной рубрики "Чаепития в академии", посвящённой научной тематике.

Журналист был постоянным гостем студии Pravda.Ru, где рассказывал о проблемах и достижениях российской науки.

Редакция Pravda.Ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Губарева и скорбит вместе с ними.

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