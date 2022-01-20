Маргарита Симоньян процитировала актуальную цитату из произведения Достоевского "Бесы", в котором описывается униженное преклонение русских либералов перед Америкой.
Главный редактор RT опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент из романа Ф. М. Достоевского "Бесы".
"Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!
— Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что "мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень", — разместила в своём ТГ-канале текст журналистка.
Подписчики телеведущей развернули оживлённые дискуссии под её постом.
"Дааа, а русских-то хозяева не били, и они своих хозяев так ругали, ммм, так ругали, что ещё после отмены крепостного права полвека под ними ходили";
"Бесы это, всё-ж таки, произведение измождённого каторгой человека, хотя надо сказать местами и неплохое, из того же кусочка вспоминается "Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить". И за почти 200 лет и не поменялось ничего";
"И русских били, и украинцев, и англичан с французами. Но Америка в плане рабства всё равно всех переплюнула";
"Сейчас таких тоже ещё очень много, они с удовольствием готовы на любые унижения, лишь бы на западе! Это какой-то феномен", — делились своим мнением интернет-пользователи.
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