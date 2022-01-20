Маргарита Симоньян процитировала актуальную цитату из произведения Достоевского "Бесы", в котором описывается униженное преклонение русских либералов перед Америкой.

Главный редактор RT опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент из романа Ф. М. Достоевского "Бесы".

— Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что "мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень", — разместила в своём ТГ-канале текст журналистка.

"Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

Подписчики телеведущей развернули оживлённые дискуссии под её постом.

"Дааа, а русских-то хозяева не били, и они своих хозяев так ругали, ммм, так ругали, что ещё после отмены крепостного права полвека под ними ходили";

"Бесы это, всё-ж таки, произведение измождённого каторгой человека, хотя надо сказать местами и неплохое, из того же кусочка вспоминается "Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить". И за почти 200 лет и не поменялось ничего";

"И русских били, и украинцев, и англичан с французами. Но Америка в плане рабства всё равно всех переплюнула";

"Сейчас таких тоже ещё очень много, они с удовольствием готовы на любые унижения, лишь бы на западе! Это какой-то феномен", — делились своим мнением интернет-пользователи.