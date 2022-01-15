Семилетняя девочка из России Анастасия Радзинская второй год подряд входит в десятку самых высокооплачиваемых видеоблогеров в мире. За 2021 год школьница заработала 28 миллионов долларов.
"Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 млн подписчиков на своём канале Like Nasty, где она ведёт хронику своей жизни", — говорится в сообщении журнала.
Настя заняла шестое место в списке Forbes. Первые три места распределились следующим образом:
В России Анастасия Радзинская создала канал под названием "Еак Настя" в 2016 году. Девочка выкладывает видеоролики на нескольких языках о повседневной жизни, играх, прогулках с семьёй и своих увлечениях. В 2020 году Настя заняла седьмое место. Forbes оценил её заработок за год в $18,5 млн.
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