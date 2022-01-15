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Автор Екатерина Широкова

Семилетняя девочка-блогер из России попала в десятку Forbes — $28 млн. за год

Общество

Семилетняя девочка из России Анастасия Радзинская второй год подряд входит в десятку самых высокооплачиваемых видеоблогеров в мире. За 2021 год школьница заработала 28 миллионов долларов.

Семилетняя девочка-блогер из России попала в десятку Forbes — млн. за год

"Семилетняя девочка, иммигрировавшая из России вместе с родителями, набрала 87,5 млн подписчиков на своём канале Like Nasty, где она ведёт хронику своей жизни", — говорится в сообщении журнала.

Настя заняла шестое место в списке Forbes. Первые три места распределились следующим образом:

  • Джеймс Дональдсон (MrBeast) — доход $54 млн.,
  • Джейк Пол — $45 млн.,
  • Марк Фишбах (Markiplier) — $38 млн.

В России Анастасия Радзинская создала канал под названием "Еак Настя" в 2016 году. Девочка выкладывает видеоролики на нескольких языках о повседневной жизни, играх, прогулках с семьёй и своих увлечениях. В 2020 году Настя заняла седьмое место. Forbes оценил её заработок за год в $18,5 млн.

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