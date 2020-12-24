Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube

Шестилетняя российская девочка-блогер Анастасия Радзинская вошла в список самых высокооплачиваемых ютуберов по версии американского журнала Forbes, став единственной девочкой в топ-10.

Первое место, как и в прошлом году, занял девятилетний Райан Кадзи.

Благодаря своим каналам на YouTube Анастасия заняла седьмое место в рейтинге, заработав за год $18,5 млн.

Её ролики посмотрели 39 млрд раз за последние 12 месяцев — это самое большое количество просмотров.

В общей сложности у девочки 190,6 миллиона подписчиков.

Главный российский канал "Еак Настя", созданный в 2016 году, предлагает видеоролики на нескольких языках о повседневной жизни, играх, прогулках с семьей и посещениях тематических парков, таких как Legoland.

С момента своего первого появления в списке Forbes в прошлом году, когда Настя Радзинская заняла третье место, она продолжала набирать популярность в TikTok, где у неё уже есть 3 млн поклонников.