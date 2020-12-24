Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube

Шестилетняя российская девочка-блогер Анастасия Радзинская вошла в список самых высокооплачиваемых ютуберов по версии американского журнала Forbes, став единственной девочкой в топ-10.
Первое место, как и в прошлом году, занял девятилетний Райан Кадзи.
Главный российский канал "Еак Настя", созданный в 2016 году, предлагает видеоролики на нескольких языках о повседневной жизни, играх, прогулках с семьей и посещениях тематических парков, таких как Legoland.
С момента своего первого появления в списке Forbes в прошлом году, когда Настя Радзинская заняла третье место, она продолжала набирать популярность в TikTok, где у неё уже есть 3 млн поклонников.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.