Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о многомиллиардных штрафах, наложенных на компании Google и Facebook. Известие очень воодушевило журналистку.

Московский суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

К Google присоединяется и Facebook — компанию оштрафовали почти на два миллиарда рублей. Действия гиганта Meta расценили как нарушение КоАП РФ по части 5 статьи 13.41. Компании вменяют повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ.

Главред RT Маргарита Симоньян с ликованием встретила данное известие.

"Родненькая наконец-то впаяла Google и Facebook оборотные штрафы. Всем причастным отличного вечера пятницы. Есть, что отметить", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Подписчики журналистки поделились своим мнением на этот счёт.

"Их нужно жёстко загонять в угол! Штрафы на разработку лекарств направлять";

"Может, просто свалят, зато Яндексу хорошо!";

"Боюсь, что у большинства случится конфуз тогда. Ни тебе Инсты, ни Гуглсервисов, а Ютуб если того, как же наши гореблогеры будут-то, ни картошку же на рынке продавать";

"В Москве 1 миллион безработных бывших инстаграм- и тикток- блогеров, центры занятости не справляются, растёт социальная напряжённость", — писали интернет-пользователи под постом Симоньян.