Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой 24 декабря исполнилось 46 лет. Коллеги окружили дипломата вниманием. Подарок Лаврова особенно вдохновил Марию на новые подвиги.

Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале фото с букетом роз. В центре букета имеется визитка с надписью: "Лавров Сергей Викторович. Министр Иностранный Дел Российской Федерации.

Захарова была польщена таким вниманием начальства.

"Вдохновлена. Пошла работать. Брифинг через полчаса", — написала дипломат, проявляя необыкновенное рвение к работе, несмотря на знаменательный для себя день.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тоже обратилась к своей соратнице со словами поздравления.

"Пламенно красноречивую защитницу Родины, остроумную и пассионарную Машу Захарову @MariaVladimirovnaZakharova — с днем рождения! Будь счастлива, пожалуйста!" — написала журналистка в своём ТГ-канале.

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