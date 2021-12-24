Захарова связала готовность Минска разместить ядерное оружие с действиями НАТО

Готовность властей Белоруссии к размещению на территории страны российского ядерного оружия связана с враждебными действиями НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема — из-за продолжения враждебных действий стран НАТО", — цитирует дипломата ТАСС.

По мнению Захаровой, заявление Минска о готовности разместить ядерное оружие объясняется реальной оценкой властями страны ситуации в мире.

"Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам приходится сейчас иметь дело,… и выстраивание соответствующих мер", — сказала представитель МИД.

Она напомнила предупреждение руководства РФ о том, что недружественные и агрессивные действия альянса получат адекватный, в том числе военно-технический ответ.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. Белорусский президент Александр Лукашенко также предупреждал, что может предложить такие меры РФ.

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