"Одноклассники" опубликовали рейтинг самых общительных российских городов

Специалисты "Одноклассников" изучили опыт общения более 40 миллионов российских пользователей. По данным исследования, больше всего в этом году беседовали в социальной сети жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

В 2021 году чаще всего разговаривали пользователи следующих городов:

Москва,

Санкт-Петербург,

Краснодар,

Омск,

Ростов-На-Дону,

Новосибирск,

Екатеринбург,

Волгоград,

Воронеж,

Саратов.

По информации ОК, каждый третий гражданин РФ беседует со своими товарищами в этой социальной сети. Больше всего разговоров зафиксировали в воскресенье — 15,6% от всех отправленных сообщений.

Россияне писали не только друг другу, но и обращались к брендам. Наибольшее количество писем в ОК получили такие компании, как:

AliExpress Россия,

Сима-ленд,

Издательство АСТ,

Сбер,

Столото,

Россельхозбанк,

Юла,

Интернет-магазин Presli,

Дом.ру,

Триколор.

В этом году пользователи ОК загрузили стикеров на 36% больше, чем в прошлом. Также люди поздравляли друг друга и отправляли открытки. Через сервис "Моменты" пользователи в основном делились впечатлениями во время Первого сентября, Девятого мая и Дня Матери.

Личные итоги года в "Одноклассниках" можно посмотреть с 21 декабря в специальном мини-приложении. В нём есть следующая персональная информация:

количество отправленных сообщений;

потраченное в играх время;

число снимков и моментов;

время прослушивания музыки.

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