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"Одноклассники" опубликовали рейтинг самых общительных российских городов

Общество

Специалисты "Одноклассников" изучили опыт общения более 40 миллионов российских пользователей. По данным исследования, больше всего в этом году беседовали в социальной сети жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

"Одноклассники" опубликовали рейтинг самых общительных российских городов

В 2021 году чаще всего разговаривали пользователи следующих городов:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Краснодар,
  • Омск,
  • Ростов-На-Дону,
  • Новосибирск,
  • Екатеринбург,
  • Волгоград,
  • Воронеж,
  • Саратов.

По информации ОК, каждый третий гражданин РФ беседует со своими товарищами в этой социальной сети. Больше всего разговоров зафиксировали в воскресенье — 15,6% от всех отправленных сообщений.

Россияне писали не только друг другу, но и обращались к брендам. Наибольшее количество писем в ОК получили такие компании, как:

  • AliExpress Россия,
  • Сима-ленд,
  • Издательство АСТ,
  • Сбер,
  • Столото,
  • Россельхозбанк,
  • Юла,
  • Интернет-магазин Presli,
  • Дом.ру,
  • Триколор.

В этом году пользователи ОК загрузили стикеров на 36% больше, чем в прошлом. Также люди поздравляли друг друга и отправляли открытки. Через сервис "Моменты" пользователи в основном делились впечатлениями во время Первого сентября, Девятого мая и Дня Матери.

Личные итоги года в "Одноклассниках" можно посмотреть с 21 декабря в специальном мини-приложении. В нём есть следующая персональная информация:

  • количество отправленных сообщений;
  • потраченное в играх время;
  • число снимков и моментов;
  • время прослушивания музыки.

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