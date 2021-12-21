Специалисты "Одноклассников" изучили опыт общения более 40 миллионов российских пользователей. По данным исследования, больше всего в этом году беседовали в социальной сети жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
В 2021 году чаще всего разговаривали пользователи следующих городов:
По информации ОК, каждый третий гражданин РФ беседует со своими товарищами в этой социальной сети. Больше всего разговоров зафиксировали в воскресенье — 15,6% от всех отправленных сообщений.
Россияне писали не только друг другу, но и обращались к брендам. Наибольшее количество писем в ОК получили такие компании, как:
В этом году пользователи ОК загрузили стикеров на 36% больше, чем в прошлом. Также люди поздравляли друг друга и отправляли открытки. Через сервис "Моменты" пользователи в основном делились впечатлениями во время Первого сентября, Девятого мая и Дня Матери.
Личные итоги года в "Одноклассниках" можно посмотреть с 21 декабря в специальном мини-приложении. В нём есть следующая персональная информация:
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