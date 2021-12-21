Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Состояние всех больных оценивается, как стабильное.

По её словам, большинство заражённых "омикроном" в РФ были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом. Врачи зафиксировали такие симптомы, как повышенная температура (до 38,5%), а также слабость, кашель и першение в горле. Главу Роспотребнадзора цитирует РИА Новости.

Попова отметила, что омикрон-штаммом коронавируса заражаются даже мыши и крысы.

Всемирная организация здравоохранения обнаружила способность омикрон-штамма снижать антитела в организме человека. Это позволило объяснить его высокую степень заразности. Специалисты сообщили, что заболеть могут люди даже с очень высоким иммунитетом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина "Спутником V" позволит эффективно защититься от заболевания коронавирусом даже с учётом распространения омикрон-варианта. Также российский лидер подчеркнул готовность Москвы поделиться со другими странами препаратом в качестве бустера для других вакцин.

По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура — до 38,5, есть слабость и покашливание, першение в горле

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