Попова: 11 из 16 заболевших омикрон-штаммом были привиты против COVID-19

Из 16 заболевших новым омикрон-штаммом коронавируса, выявленных в России, 11 пациентов оказались привиты. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что пациенты прибыли из ЮАР и сопредельных стран.

"Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы — таких 11 человек, — или перенесли заболевание — их семь", — передаёт ТАСС слова Поповой.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что у России уже готов план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Его представят президенту РФ Владимиру Путину на совещании во вторник, 14 декабря.

Pravda.Ru писала, что ВОЗ обнаружила способность омикрон-штамма снижать антитела в организме человека. Это позволило объяснить его высокую степень заразности. Специалисты заметили, что заболеть могут люди даже с очень высоким иммунитетом.

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