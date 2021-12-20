Приморье: три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе

Сразу три редких вида крупных кошачьих — три тигра, леопард и лесной кот — попали на видео на одной тропе в парке Приморья. Они попали в объектив фотоловушки в национальном парке "Земля леопарда".

Как говорят учёные, это очень редкий случай.

Как сообщает РИА Новости, на видео, опубликованном в соцсетях нацпарка, у скалы сначала проходит лесной кот, потом леопард, а далее — три тигра.

"На редких видеокадрах крупные кошки оставляли и изучали запахи на меточной точке, а мелкий и осторожный хищник — лесной кот — решил не раскрывать свое присутствие… Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте — случай крайне редкий", — говорится в сообщении.

На видео леопард метит территорию и обозначает для сородичей своё присутствие. Мочевыми метками животные передают другим обитателям "сообщения". Кошки, таким образом, сообщают о своем поле и возрасте, поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию.

Учёные отмечают, что рост численности тигра не влияет на благополучие дальневосточного леопарда, популяция которого тоже растет.

"Самым ярким тому подтверждением является тот факт, что самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра", — отмечают в нацпарке.

В парке "Земля леопарда" обитает самая редкая крупная кошка в мире — дальневосточный леопард. Они живут только там, а также на небольшом участке Китая, на границе с Россией. По последним данным, в Приморье около 110 взрослых дальневосточных леопардов. Тигров больше 40.

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