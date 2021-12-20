Во Владивостоке предполагаемый 24-летний вор Андрей попытался скрыться от правоохранителей под ванной любовницы. Однако полицейские всё же обнаружили вероятного грабителя.
По данным Telegram-канала SHOT, парень крал деньги в гостиницах, барах и офисах. Предположительно, всего Андрей похитил более 300 тысяч рублей. Он находился в федеральном розыске. Как рассказали журналисты, молодой человек прятался в квартирах одиноких женщин.
"Здарова! Андрюха, как сам?" — сказал полицейский, когда нашёл подозреваемого под ванной.
Предполагаемый вор тоже поздоровался и попросил разрешить ему помыть руки. Правоохранитель позволил это сделать. Сейчас Андрей находится в следственном изоляторе.
Ранее грабитель пробрался в частный дом 53-летней жительницы Уфы. Женщина не растерялась и применила опыт работы психологом. В итоге вор прекратил угрозы и рассказал специалисту о своей жизни. Таким образом жертва узнала о прошлых преступлениях злоумышленника и сдала его полиции. Следователи поймали серийного похитителя.
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