Во Владивостоке грабитель пытался спрятаться от полиции под ванной любовницы

Во Владивостоке предполагаемый 24-летний вор Андрей попытался скрыться от правоохранителей под ванной любовницы. Однако полицейские всё же обнаружили вероятного грабителя.

По данным Telegram-канала SHOT, парень крал деньги в гостиницах, барах и офисах. Предположительно, всего Андрей похитил более 300 тысяч рублей. Он находился в федеральном розыске. Как рассказали журналисты, молодой человек прятался в квартирах одиноких женщин.

"Здарова! Андрюха, как сам?" — сказал полицейский, когда нашёл подозреваемого под ванной.

Предполагаемый вор тоже поздоровался и попросил разрешить ему помыть руки. Правоохранитель позволил это сделать. Сейчас Андрей находится в следственном изоляторе.

Ранее грабитель пробрался в частный дом 53-летней жительницы Уфы. Женщина не растерялась и применила опыт работы психологом. В итоге вор прекратил угрозы и рассказал специалисту о своей жизни. Таким образом жертва узнала о прошлых преступлениях злоумышленника и сдала его полиции. Следователи поймали серийного похитителя.