EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт предположил, каким будет военный ответ России на действия НАТО
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
На Украине заявили, что Путин не враг, и нападения России можно не ждать
В МВД Польши отреагировали на обвинения в убийстве мигрантов и волонтёров
Симоньян заступилась за мистера Бига: Что значит "домогался"?
В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца
Кудрявцева расстроена новостью о разводе Лепса
Рябков: РФ выступает за двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США
Украинские националисты кричали и жгли файеры во время концерта Басты в Киеве

Во Владивостоке грабитель пытался спрятаться от полиции под ванной любовницы

Общество

Во Владивостоке предполагаемый 24-летний вор Андрей попытался скрыться от правоохранителей под ванной любовницы. Однако полицейские всё же обнаружили вероятного грабителя.

По данным Telegram-канала SHOT, парень крал деньги в гостиницах, барах и офисах. Предположительно, всего Андрей похитил более 300 тысяч рублей. Он находился в федеральном розыске. Как рассказали журналисты, молодой человек прятался в квартирах одиноких женщин.

"Здарова! Андрюха, как сам?" — сказал полицейский, когда нашёл подозреваемого под ванной.

Предполагаемый вор тоже поздоровался и попросил разрешить ему помыть руки. Правоохранитель позволил это сделать. Сейчас Андрей находится в следственном изоляторе.

Ранее грабитель пробрался в частный дом 53-летней жительницы Уфы. Женщина не растерялась и применила опыт работы психологом. В итоге вор прекратил угрозы и рассказал специалисту о своей жизни. Таким образом жертва узнала о прошлых преступлениях злоумышленника и сдала его полиции. Следователи поймали серийного похитителя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Приморье: три тигра, леопард и лесной кот попали на видео на одной тропе
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
На Украине заявили, что Путин не враг, и нападения России можно не ждать
В МВД Польши отреагировали на обвинения в убийстве мигрантов и волонтёров
Во Владивостоке грабитель пытался спрятаться от полиции под ванной любовницы
Симоньян заступилась за мистера Бига: Что значит "домогался"?
В Удмуртии 12-летний подросток напал с ножом на врача по указанию отца
Кудрявцева расстроена новостью о разводе Лепса
Рябков: РФ выступает за двусторонние переговоры по гарантиям безопасности с США
Украинские националисты кричали и жгли файеры во время концерта Басты в Киеве
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о "ловушке" для взаимоотношений Москвы и Анкары.

В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов Ирина Шлионская Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Мир. Новости мира
Мигранты рассказали, как пересекают границу Польши и попадают в Германию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников