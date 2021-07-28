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В Уфе психолог разговорила вора и помогла полиции его поймать

Происшествия

В Уфе 53-летняя женщина стала жертвой грабителя. Она не растерялась и воспользовалась многолетним опытом работы психологом — 41-летний мужчина перестал ей угрожать и рассказал о своей жизни. В том числе он сообщил о прошлом преступлении. Так женщина помогла полиции поймать злоумышленника. Об этом сообщил новостной портал Mkset. ru.

В Уфе психолог разговорила вора и помогла полиции его поймать

Предполагается, что грабитель был пьяным. В четыре утра он проник в частный дом, чтобы своровать деньги. Однако мужчина случайно разбудил хозяйку. В ходе беседы он поздравил женщину с праздником, спросил о состоянии её кошки. Грабитель забрал тысячу рублей, но пообещал отдать деньги.

Женщина рассказала историю полиции. Следователи поймали серийного грабителя. Весной он своровал шубу и другие ценные вещи.

Ранее неизвестные ограбили пожилую женщину на Рязанском проспекте в Москве. Воры обездвижили её и похитили 70 тысяч рублей.

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Легкоатлет-кикбоксёр спас женщину от ограбления
Автор: Евгения Васильева
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