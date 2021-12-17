Поклонская похвасталась защищённой диссертацией

Экс-депутат Госдумы, ныне посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала о том, что наконец защитила магистерскую диссертацию в Дипломатической академии МИД. Об этом сообщает NEWS. RU.

Поклонская сообщила, что тема диссертации у неё "великолепная".

"Я защитила свою магистрскую диссертацию, поэтому я счастливая! Тема у меня великолепная, моя тема — "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". Поэтому поздравляйте меня", — предложила Поклонская в своём Telegram.

Бывший депутат Госдумы отметила, что когда она поступила в Академию, работу в российском внешнеполитическом ведомстве ей на тот момент не предлагали, но она мечтала реализовать себя именно в этой сфере — международных отношений.

"Я поступила в магистратуру ещё три года назад. Дальше научную работу не планирую, но буду стараться на практике реализовать те версии, выводы по выходу из текущей ситуации, которая сложилась в российско-украинских отношениях", — написала Поклонская.

Бывший депутат Госдумы была назначена Владимиром Путиным послом в Кабо-Верде 13 октября.

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