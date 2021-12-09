Наталья Поклонская опрометчиво решилась на выезд из России. Украина имеет опыт успешных террористических операций по похищению людей, а пропагандистский эффект от усаживания её в кресло подсудимой будет невероятным.
Апелляционный суд Киева 8 декабря удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения в деле о госизмене.
Ранее после её назначения послом РФ в Кабо-Верде все посмеялись над угрозами депутата Рады Алексея Гончаренко, что к Поклонской обязательно приедут "гости с Украины", а также над просьбами Киева к островному государству о её экстрадиции.
Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете Поклонской, указав что её назначение на этот пост "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями по поводу нового посла России в стране, но шансов добиться её экстрадиции у Киева нет.
"Это шутка просто, не обращайте на это внимания", — сказали кабовердианцы.
Поклонская с тех пор, похоже, успокоилась — публикует ролики в нижнем белье из своей резиденции и рецепты борща.
Между тем, у Украины есть богатый опыт террористических операций по похищению людей с территорий иностранных государств.
Вспомним хотя бы похищение российского гражданина Владимира Цемаха из ДНР. Он был необходим для суда в Нидерландах по делу "Боинга" МН-17, как "главный подозреваемый".
В ДНР операцию провели агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Под легендой они поселились в подъезде того же дома, где жил Цемах, наблюдали за его жизнью, и когда он был один, ворвались в квартиру и обездвижили. Затем была придумана операция прикрытия для вывоза Цемаха. По его документам вывезли совершенно другого "парализованного дедушку" — легально, а самого протащили тайно через линию фронта.
Второй случай — это похищение украинского судьи Николая Чауса из Молдавии, куда он сбежал, опасаясь ареста за коррупцию. В один прекрасный день в одном из районов Кишинева его силой запихнули в микроавтобус, потом в другом районе города перегрузили в новый автомобиль и, наконец, на выезде из столицы погрузили в автомобиль с дипломатическими номерами украинского посольства. Благодаря дипномерам посольская машина легально беспрепятственно пересекла молдавско-украинскую границу. В операции участвовали, как минимум, десять террористов.
Третье похищение не состоялось, но тоже было отлично организовано. Речь идёт о попытке похищении россиян в Минске, причём, по данным ФСБ, в операции участвовали американские спецслужбы. Россиян, которые ранее служили в ополчении в Донбассе, завербовали работать в Венесуэле вахтовым методом по охране нефтяных объектов. Организовали перелёт через Минск, где они были задержаны КГБ Белоруссии.
По одной версии так и было задумано. Белорусским коллегам украинские силовики рассказали о том, что это якобы сотрудники ЧВК "Вагнер", которые приехали "дестабилизировать обстановку" в предвыборный период. После этого Киев прислал запрос на экстрадицию россиян, и их должны были выдать, но Александр Лукашенко получил информацию из ФСБ и не выдал.
Другая версия говорит о том, что по дороге из Минска в Стамбул самолет должны были посадить на Украине — под предлогом обнаруженной бомбы на борту, где "преступников" отделили бы от обычных пассажиров.
Как сказал ВВС бывший секретарь СНБО Александр Турчинов со второй половины 2014-го и с 2015 года "одним из приоритетов наших ежегодных разведпрограмм был захват и доставка в Украину из любого места пребывания военных преступников".
В этом плане похищение из Кабо-Верде экс-прокурора Натальи Поклонской, юридически поддержавшей обретение независимости Республикой Крым, и усаживание её на скамью подсудимых, было бы мощным пропагандистским мероприятием. Вопрос только один — решится ли Киев на эту операцию? А что ему терять? Ему надо повышать боевой дух армии и населения перед задуманной войной по "карабахскому сценарию".
Что же касается охраны посольства, то это обычные два-три сотрудника в гражданском и местные службы по периметру, которым дела нет до важности персоны госпожи посла. Вообще, правильным было бы Поклонской никуда не выезжать из России, потому что, как и в деле "Вагнергейта", украинским спецслужбам в её похищении могут помочь американские — негласно, конечно. В такой стране как Кабо Верде им нет преград.
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