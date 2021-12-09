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Автор Любовь Степушова

Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

Наталья Поклонская опрометчиво решилась на выезд из России. Украина имеет опыт успешных террористических операций по похищению людей, а пропагандистский эффект от усаживания её в кресло подсудимой будет невероятным.

Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева

Киев жаждет мести Поклонской

Апелляционный суд Киева 8 декабря удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения в деле о госизмене.

Ранее после её назначения послом РФ в Кабо-Верде все посмеялись над угрозами депутата Рады Алексея Гончаренко, что к Поклонской обязательно приедут "гости с Украины", а также над просьбами Киева к островному государству о её экстрадиции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о дипломатическом иммунитете Поклонской, указав что её назначение на этот пост "не имеет отношения к Украине". Источник в МИД Кабо-Верде сообщил РИА Новости, что Украина связывалась с властями по поводу нового посла России в стране, но шансов добиться её экстрадиции у Киева нет.

"Это шутка просто, не обращайте на это внимания", — сказали кабовердианцы.

Поклонская с тех пор, похоже, успокоилась — публикует ролики в нижнем белье из своей резиденции и рецепты борща.

Украина успешно проводит террористические операции по похищению людей

Между тем, у Украины есть богатый опыт террористических операций по похищению людей с территорий иностранных государств.

Вспомним хотя бы похищение российского гражданина Владимира Цемаха из ДНР. Он был необходим для суда в Нидерландах по делу "Боинга" МН-17, как "главный подозреваемый".

В ДНР операцию провели агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Под легендой они поселились в подъезде того же дома, где жил Цемах, наблюдали за его жизнью, и когда он был один, ворвались в квартиру и обездвижили. Затем была придумана операция прикрытия для вывоза Цемаха. По его документам вывезли совершенно другого "парализованного дедушку" — легально, а самого протащили тайно через линию фронта.

Второй случай — это похищение украинского судьи Николая Чауса из Молдавии, куда он сбежал, опасаясь ареста за коррупцию. В один прекрасный день в одном из районов Кишинева его силой запихнули в микроавтобус, потом в другом районе города перегрузили в новый автомобиль и, наконец, на выезде из столицы погрузили в автомобиль с дипломатическими номерами украинского посольства. Благодаря дипномерам посольская машина легально беспрепятственно пересекла молдавско-украинскую границу. В операции участвовали, как минимум, десять террористов.

Третье похищение не состоялось, но тоже было отлично организовано. Речь идёт о попытке похищении россиян в Минске, причём, по данным ФСБ, в операции участвовали американские спецслужбы. Россиян, которые ранее служили в ополчении в Донбассе, завербовали работать в Венесуэле вахтовым методом по охране нефтяных объектов. Организовали перелёт через Минск, где они были задержаны КГБ Белоруссии.

По одной версии так и было задумано. Белорусским коллегам украинские силовики рассказали о том, что это якобы сотрудники ЧВК "Вагнер", которые приехали "дестабилизировать обстановку" в предвыборный период. После этого Киев прислал запрос на экстрадицию россиян, и их должны были выдать, но Александр Лукашенко получил информацию из ФСБ и не выдал.

Другая версия говорит о том, что по дороге из Минска в Стамбул самолет должны были посадить на Украине — под предлогом обнаруженной бомбы на борту, где "преступников" отделили бы от обычных пассажиров.

Решится ли Киев на похищение Поклонской?

Как сказал ВВС бывший секретарь СНБО Александр Турчинов со второй половины 2014-го и с 2015 года "одним из приоритетов наших ежегодных разведпрограмм был захват и доставка в Украину из любого места пребывания военных преступников".

В этом плане похищение из Кабо-Верде экс-прокурора Натальи Поклонской, юридически поддержавшей обретение независимости Республикой Крым, и усаживание её на скамью подсудимых, было бы мощным пропагандистским мероприятием. Вопрос только один — решится ли Киев на эту операцию? А что ему терять? Ему надо повышать боевой дух армии и населения перед задуманной войной по "карабахскому сценарию".

Что же касается охраны посольства, то это обычные два-три сотрудника в гражданском и местные службы по периметру, которым дела нет до важности персоны госпожи посла. Вообще, правильным было бы Поклонской никуда не выезжать из России, потому что, как и в деле "Вагнергейта", украинским спецслужбам в её похищении могут помочь американские — негласно, конечно. В такой стране как Кабо Верде им нет преград.

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Украинские спецслужбы хотели "убить и разорвать" Наталью Поклонскую
Куратор: Любовь Степушова
Темы наталья поклонская
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