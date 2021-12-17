Чиновник из Кракова попросил свою помощницу переспать с украинцем "ради дела"

Заместитель председателя городского совета польского Кракова предложил своей коллеге провести ночь с украинским чиновником из Львова. Сотрудница горсовета Алисия Щепаньская, являющаяся советником депутата, заявила СМИ, что в отношении неё была предпринята попытка домогательства и сутенёрства со стороны зампреда горсовета Славомира Петшика.

"Считаю поведение Петшика неприемлемым. В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют. Однако я не согласна с дискриминационным поведением в какой-либо сфере", — возмущалась советница.

Инцидент произошёл, когда на днях из украинского Львова в Краков прибыла делегация, в честь которой был устроен торжественный приём. На нём зампред горсовета Петшик предложил советнику депутата провести ночь с одним из прибывших с визитом украинцев, как он выразился, "в знак дружбы между народами".

Щепаньская не стала молчать об этом интимном предложении и пожаловалась на Петшика в Дисциплинарный комитет. Советница уверена, что своим поступком она покажет другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, что надо жаловаться и наказывать тех, кто пытается предпринимать попытки домогательства или сутенёрства.

Петшик уже публично извинился перед советницей за своё непристойное предложение.

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